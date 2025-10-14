fbpx
Þriðjudagur 14.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Sagði innbrotsþjóf hafa myrt móður sína – Svo kom sannleikurinn í ljós

Pressan
Þriðjudaginn 14. október 2025 21:30

Donald Fink

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Sonur sagði að mamma hefði verið myrt af innbrotsþjófi. Síðan sagði hann yfirvöldum sannleikann.

Maður frá Norður-Karólínu mun afplána áratugi í fangelsi fyrir að myrða móður sína eftir að hafa upphaflega sagt lögreglu að hún hefði verið skotin af innbrotsþjófi.

Donald Fink var dæmdur í 28 til 35 ára fangelsi eftir að hafa játað sök í manndrápi af öðru stigi þann 7. október, samkvæmt fréttatilkynningu frá saksóknaraembætti Forsyth-sýslu.

Saksóknarar sögðu að lögreglumenn í Kernersville hefðu fundið 65 ára gamla móður Finks, Debru Debbie Fink, með skotsár í andliti, eftir að hafa brugðist við tilkynningu um mögulegt innbrot þann 12. júní 2023.

Fink var á vettvangi og sagði lögreglumönnum að einhver hefði brotist inn í húsið og skotið móður hans, samkvæmt fréttatilkynningunni. Móðir hans var úrskurðuð látin á vettvangi.

Rannsóknarmenn halda því þó fram að Fink hafi gefið margar ósamræmanlegar yfirlýsingar um hvað hann var að gera þegar móðir hans lést.

Nokkrum dögum eftir morðið viðurkenndi Fink fyrir lögreglu að hafa falsað innbrotssöguna og sparkað í hurð áður en hann hringdi í neyðarlínuna, að sögn saksóknara. Hann bætti við að hann hefði haldið á 9 mm skammbyssunni, sem lögreglan fann á vettvangi með framlengdu magasíni, þegar hinu bannvæna skoti var hleypt af. Fink hélt því enn fremur fram að skothríðin hefði verið slys.

Samkvæmt fréttatilkynningunni fannst DNA-sýni Fink á morðvopninu og magasíninu og skotleifar fundust á höndum hans.

Samkvæmt saksóknurum greindu vitni frá því að Fink hefði sést með skammbyssuna eftir skothríðina og að fyrr um daginn hefði hann miðað henni á aðra konu. Vitnin bættu við að enginn hefði sést ganga inn eða út úr húsinu fyrir skothríðina.

Skammbyssan sem fannst á vettvangi var sú sama og skráð var á Debru, sem hafði tilkynnt hana stolna þremur mánuðum fyrr.

Saksóknarar sögðu að Debra væri að jafna sig eftir „stóra hnéaðgerð“ þegar hún var myrt og gæti hvorki staðið né gengið án hjálpar. Vitni sögðu einnig rannsóknarmönnum að Debra hefði verið hrædd við son sinn og að hann hefði áður stolið peningum frá henni og hótað að skjóta hana.

Systur Debru, Terri Norman og Brenda Duhon, töluðu fyrir dómi við dómsuppkvaðninguna og lýstu yfir létti yfir því að málinu væri lokið.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 16 klukkutímum
Sagði innbrotsþjóf hafa myrt móður sína – Svo kom sannleikurinn í ljós
Pressan
Í gær
Gekk á milli lækna en enginn vissi hvað var að – Fékk svarið þegar hann lýsti einkennunum fyrir gervigreindinni
Pressan
Í gær
Svikakvendi sem rændi 40 milljónum af aldraðri konu sagt dveljast á Tenerife
Pressan
Í gær
Trump segist ekki viss um að hann komist inn í himnaríki
Pressan
Í gær
Sauð upp úr þegar Trump hélt ræðu á ísraelska þinginu í morgun – Sjáðu myndbandið
Pressan
Í gær
Trump lét bólusetja sig aftur gegn COVID
Pressan
Í gær
Harmleikur þegar 500 þúsund býflugur drápust á einu bretti
Pressan
Fyrir 2 dögum
Sextug kona lést í furðulegu slysi þegar hún var að þvo bílinn sinn

Mest lesið

Ómar og Eva Margrét gengin í það heilaga
Gylfi með kenningu um af hverju íslensk félög geta ekki keppt á báðum vígstöðvum – „Mæta í nudd og sund daginn eftir“
Aldís hefur verið beitt grófu stafrænu ofbeldi í 10 mánuði – „Ég vil bara fá líf mitt til baka. Mig langar bara að elda kvöldmat fyrir börnin mín “
Frakkar pirraðir eftir haustkvöld í Reykjavík – „45 mínútur af helvíti“
Gekk á milli lækna en enginn vissi hvað var að – Fékk svarið þegar hann lýsti einkennunum fyrir gervigreindinni

Nýlegt

Vikan á Instagram – Í sjokki hvað rassabuxurnar virka vel
Svona var líkamlegt ástand hennar eftir að hún svaf hjá yfir þúsund karlmönnum
Svikakvendi sem rændi 40 milljónum af aldraðri konu sagt dveljast á Tenerife
Var hótað eftir að hafa birt myndband á TikTok
Loksins sigur hjá lærisveinum Ólafs Inga
Byrjuð að moka inn peningum eftir að hún skipti um starf
Hætt við atkvæðagreiðslu um þátttöku Ísraels í Eurovision – Hvað gerist nú?
Spyr hvort ferðamenn taki börnin sín ekki með til Íslands
Segir þetta stærstu mistök sín sem dómari – Allir stóru dómarnir féllu með Liverpool
Pressan
Fyrir 2 dögum
Náðu mynd af glósum ráðherrans sem sýndi hvernig hún ætlaði að koma sér undan erfiðum spurningum
Pressan
Fyrir 2 dögum

38 ára faðir hélt að bakverkurinn þýddi bara að hann væri að eldast – Átta vikum seinna var hann dáinn

38 ára faðir hélt að bakverkurinn þýddi bara að hann væri að eldast – Átta vikum seinna var hann dáinn
Pressan
Fyrir 2 dögum
Trump enn með ásakanir í garð Biden – Var sjálfur forseti þegar þetta á að hafa gerst
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hlaðvarpsþáttur hristir upp í umdeildu sakamáli – Robert hlaut dauðadóm í vafasömu „Shaken baby-máli“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Diane Keaton er látin

Diane Keaton er látin
Pressan
Fyrir 3 dögum

Hjálpaði Ed Gein við leitina að Ted Bundy? – Sannleikurinn á bak við Skrímslið

Hjálpaði Ed Gein við leitina að Ted Bundy? – Sannleikurinn á bak við Skrímslið
Pressan
Fyrir 3 dögum
Gömul ritgerð eftir varnarmálaráðherra vekur athygli
Pressan
Fyrir 3 dögum

Vilhjálmur klökkur í erfiðu samtali

Vilhjálmur klökkur í erfiðu samtali
Pressan
Fyrir 3 dögum
Veiktist illa eftir að hafa tekið sopa af víninu – Nú hefur eiginkonan verið handtekin
Pressan
Fyrir 4 dögum
Þota Ryanair var sex mínútum frá stórslysi síðastliðinn föstudag
Pressan
Fyrir 4 dögum

Gekk of langt í hrekkjavökuskreytingu og var handtekinn – Sjáðu myndina

Gekk of langt í hrekkjavökuskreytingu og var handtekinn – Sjáðu myndina
Pressan
Fyrir 4 dögum

Fyrrverandi útvarpsmaður á BBC ákærður fyrir fjórar nauðganir og fjölmörg önnur kynferðisbrot

Fyrrverandi útvarpsmaður á BBC ákærður fyrir fjórar nauðganir og fjölmörg önnur kynferðisbrot
Pressan
Fyrir 4 dögum
Hakkarar í Norður-Kóreu beina spjótum sínum að nýju skotmarki
Pressan
Fyrir 4 dögum
Pit bull beit barn – Eigendur hunsuðu viðvörun og harmleikur varð
Pressan
Fyrir 5 dögum

Táningur í haldi eftir viðbjóðslegan verknað – „Ég gerði svolítið slæmt“

Táningur í haldi eftir viðbjóðslegan verknað – „Ég gerði svolítið slæmt“
Pressan
Fyrir 5 dögum
Mætti ​​ekki á blakleik dóttur sinnar – Tveggja barna móður leitað eftir grunsamlegan húsbruna
Pressan
Fyrir 5 dögum
Óstjórnleg eyðsla, átröskun og „snobb“ Wintour – Kryddpían opnar sig upp á gátt í þáttaröð Netflix
Pressan
Fyrir 5 dögum
Ráðherrann sagðist standa keik andspænis her Antifa – Herinn samanstóð af blaðamönnum og manni í hænubúning
Pressan
Fyrir 5 dögum

Kennari sem nauðgaði 15 ára stúlku drepinn

Kennari sem nauðgaði 15 ára stúlku drepinn
Pressan
Fyrir 5 dögum

Danir ætla að banna samfélagsmiðlanotkun barna – „Við höfum sleppt skrímslinu lausu”

Danir ætla að banna samfélagsmiðlanotkun barna – „Við höfum sleppt skrímslinu lausu”
Pressan
Fyrir 5 dögum
Segist ekki ætla að gera sömu mistök í hjónabandi sínu og foreldrar hans gerðu
Pressan
Fyrir 5 dögum

Hrollvekjandi skilaboð eltihrellis sem segist vera Madeleine McCann opinberuð – „Kæra mamma“

Hrollvekjandi skilaboð eltihrellis sem segist vera Madeleine McCann opinberuð – „Kæra mamma“
Pressan
Fyrir 6 dögum
Billjónamæringur afneitar syni sínum með köldum skilaboðum
Pressan
Fyrir 6 dögum
Einn stolinn sími hratt af stað einni stærstu lögregluaðgerð Bretlands
Pressan
Fyrir 6 dögum

Evrópskur eiturlyfjabarón fær vernd í Sierra Leone – Gerði dóttur forsetans ólétta

Evrópskur eiturlyfjabarón fær vernd í Sierra Leone – Gerði dóttur forsetans ólétta
Pressan
Fyrir 1 viku

Hóta að slátra 30 mjöldrum ef ekki fáist peningar fyrir þá

Hóta að slátra 30 mjöldrum ef ekki fáist peningar fyrir þá
Pressan
Fyrir 1 viku
Morðingjanum finnst ekkert gaman í fangelsi og kvartar sáran
Pressan
Fyrir 1 viku
Trump lætur Gretu Thunberg heyra það: „Hún ætti að fara til læknis“