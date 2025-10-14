Sagði innbrotsþjóf hafa myrt móður sína – Svo kom sannleikurinn í ljós

Sonur sagði að mamma hefði verið myrt af innbrotsþjófi. Síðan sagði hann yfirvöldum sannleikann.
Maður frá Norður-Karólínu mun afplána áratugi í fangelsi fyrir að myrða móður sína eftir að hafa upphaflega sagt lögreglu að hún hefði verið skotin af innbrotsþjófi.
Donald Fink var dæmdur í 28 til 35 ára fangelsi eftir að hafa játað sök í manndrápi af öðru stigi þann 7. október, samkvæmt fréttatilkynningu frá saksóknaraembætti Forsyth-sýslu.
Saksóknarar sögðu að lögreglumenn í Kernersville hefðu fundið 65 ára gamla móður Finks, Debru „Debbie“ Fink, með skotsár í andliti, eftir að hafa brugðist við tilkynningu um mögulegt innbrot þann 12. júní 2023.
Fink var á vettvangi og sagði lögreglumönnum að einhver hefði brotist inn í húsið og skotið móður hans, samkvæmt fréttatilkynningunni. Móðir hans var úrskurðuð látin á vettvangi.
Rannsóknarmenn halda því þó fram að Fink hafi gefið margar ósamræmanlegar yfirlýsingar um hvað hann var að gera þegar móðir hans lést.
Nokkrum dögum eftir morðið viðurkenndi Fink fyrir lögreglu að hafa falsað innbrotssöguna og sparkað í hurð áður en hann hringdi í neyðarlínuna, að sögn saksóknara. Hann bætti við að hann hefði haldið á 9 mm skammbyssunni, sem lögreglan fann á vettvangi með framlengdu magasíni, þegar hinu bannvæna skoti var hleypt af. Fink hélt því enn fremur fram að skothríðin hefði verið slys.
Samkvæmt fréttatilkynningunni fannst DNA-sýni Fink á morðvopninu og magasíninu og skotleifar fundust á höndum hans.
Samkvæmt saksóknurum greindu vitni frá því að Fink hefði sést með skammbyssuna eftir skothríðina og að fyrr um daginn hefði hann miðað henni á aðra konu. Vitnin bættu við að enginn hefði sést ganga inn eða út úr húsinu fyrir skothríðina.
Skammbyssan sem fannst á vettvangi var sú sama og skráð var á Debru, sem hafði tilkynnt hana stolna þremur mánuðum fyrr.
Saksóknarar sögðu að Debra væri að jafna sig eftir „stóra hnéaðgerð“ þegar hún var myrt og gæti hvorki staðið né gengið án hjálpar. Vitni sögðu einnig rannsóknarmönnum að Debra hefði verið hrædd við son sinn og að hann hefði áður stolið peningum frá henni og hótað að skjóta hana.
Systur Debru, Terri Norman og Brenda Duhon, töluðu fyrir dómi við dómsuppkvaðninguna og lýstu yfir létti yfir því að málinu væri lokið.