Carlsen brjálaður og hætti í heimsmeistaramótinu í New York eftir að hafa fengið sekt fyrir að tefla í gallabuxum

Magnus Carlsen, sterkasti skákmaður heims, var vísað úr heimsmeistaramótinu í atskák sem nú fer fram í New York í Bandaríkjunum. Ástæðan var sú að Norðmaðurinn mætti til leiks í gallabuxum sem er andstætt reglum FIDE – alþjóða skáksambandsins, um klæðaburð.

Dramatíkin blossaði upp á öðrum keppnisdegi mótsins en á þeim fyrsta mætti Carlsen til leiks í klæðnaði sem var í takt við áðurnefndar reglur, jakka, skyrtu og sparilegar buxur. Carlsen gekk hins vegar afleitlega á fyrsta degi mótsins og var aðeins í 83. sæti með 2,5 vinninga af 5 mögulegum. Hann mætti því í uppreisnarham á öðrum keppnisdegi, íklæddur gallabuxum, og fékk umsvifalaust 200 evru sekt frá mótshöldurum sem og tilmæli um að skipta um buxur innan tveggja umferða. Það gerði Norðmaðurinn hins vegar ekki og ákvað þá að hætta í mótinu.

Í viðtali skömmu eftir brottvísunina var Carlsen allt annað en sáttur og sagði að alþjóða skáksambandið gæti einfaldlega farið til fjandans. Hann ætlaði einfaldlega að fara á einhvern stað þar sem væri betra veður en í New York-borg og boðaði þar með hann myndi ekki heldur mæta til leiks á heimsmeistaramótið í hraðskák sem hefst strax eftir að atskáksmótinu lýkur.*

Carlsen á titil að verja í báðum mótunum og því er um risastór tíðindi að ræða í alþjóðlega skáksamfélaginu.

Talsverður núningur hefur verið milli Carlsen og FIDE hin síðari ár en Norðmaðurinn hefur ekki verið ánægður með ýmsar ákvarðanir sambandsins. Carlsen hefur ekki farið leynt með þá staðreynd að Rússar hafi mikil ítök í FIDE en forseti sambandsins er rússneski stjórnmálamaðurinn Arkady Dvorkovich.

Carlsen hefur verið að feta aðra braut en FIDE til að mynda með áherslu sinni á hraðskákir og taflmennsku á netinu. Til að mynda stendur Carlsen, ásamt öðrum, fyrir risavaxinni mótaröð sem nefnist Freestyle og þar hafa öflugustu skákmenn heims skráð sig til leiks. Í áðurnefndu viðtali eftir mótið sagði Magnus að þolinmæði hans varðandi FIDE væri lítil því sambandið hefði hótað mörgum af sterkustu skákmönnum heims um að þátttaka þeirra í mótaröðinni myndi hafa afleiðingar fyrir þá. Nú telja margir að þessi nýjasta uppákoma geti hreinlega orðið til þess að Carlsen segi fullkomlega skilið við FIDE og tefli ekki aftur á viðburðum sambandsins.

Ísland á einn fulltrúa á mótunum tveimur, stórmeistarann Helga Áss Grétarsson. Helgi átti afleitan fyrsta dag í mótinu en var þó bara tveimur vinningum á eftir Carlsen eftir fyrstu fimm umferðirnar – eitthvað sem hann hefði sennilega talið fínt fyrir mót. Borgarfulltrúinn gamalreyndi komst hins vegar á skrið á degi tvö og er með 3 vinninga af 9 mögulegum fyrir lokadaginn. Góður endasprettur gæti vel bjargað strembnu móti.

Hér má sjá myndband af viðtali við hundfúlan Carlsen:

„FUCK YOU“ @MagnusCarlsen is out. pic.twitter.com/3QWZtBHCPL

— Take Take Take (@TakeTakeTakeApp) December 27, 2024