Senda Harry opinbera afmæliskveðju í fyrsta sinn í þrjú ár

Harry Prins fagna fertugsafmæli sínu í dag, 15. september. Athygli hefur vakið að breska konungsfjölskyldan sendi afmæliskveðju til prinsins en það var gert í gegnum opinberan X-reikning fjölskyldunnar. Þetta er í fyrsta skipti í þrjú ár sem að Harry fær opinbera kveðju með þessum hætti á samfélagsmiðlum.

Skal ósagt látið hvort það þýði að samband Harry við föður sinn Karl Bretakonung og bróður Vilhjálm Bretaprins sé að lagast en engum hefur dulist hversu erfið þau samskipti hafa verið undanfarin ár.

Harry hefur átt erfitt uppdráttar undanfarin ár en nýlega var greint frá því að hann væri búinn að finna sér nýja föðurímynd í nágranna sínum í Bandaríkjunum, David Foster, en sá er margfaldur Grammy-verðlaunahafi. Leitar prinsinn mikið til Foster og hefur sá síðarnefndi hjálpað Harry og eiginkonu hans, Meghan Markle, að koma sér fyrir vestra.

🎂 Wishing The Duke of Sussex a very happy 40th birthday today! pic.twitter.com/sAlSiV9EaZ

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 15, 2024