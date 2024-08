Kona ákærð fyrir kynferðislega áreitni gegn dreng – Sagði hann kynþokkafullan og lofaði honum leikföngum

Kona er ákærð fyrir kynferðislega áreitni gegn barni, en til vara fyrir blygðunarsemisbrot og barnaverndarlagabrot, með því að hafa í októbermánuði 2022, ítrekað viðhaft kynferðislegt og óviðeigandi orðbragð við ólögráða dreng. Málið var þingfest fyrir Héraðsdómi Reykjaness miðvikudaginn 21. ágúst síðastliðinn.

Í ákæru dagsettri 13. júní síðastliðinn kemur ekki fram í gegnum hvaða samfélagsmiðil skilaboðin voru send, en dæmi um skilaboðin sem konan sendi drengnum eru: „U just turned me on, I got toys if I need it, You look hot.“

Í ákærunni segir að með orðbragði sínu særði konan blygðunarsemi drengsins með lostugu athæfi og voru skilaboðin vanvirðandi, ósiðleg og særandi.

Telst athæfi konunnar varða við 2. mgr. 202. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, en til vara við 209. gr. sömu laga og 3. mgr. 99. gr. barnaverndarlaga nr. 88/2002. Þess er krafist að ákærða verði dæmd til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar.

Viðurlög samkvæmt ofangreindum lagaákvæðum geta varðað fangelsi allt að sex árum.

Aldur drengsins kemur ekki fram í ákærunni, en hann er undur lögaldri. Jafnframt er lögð einkaréttarkrafa móður drengsins, vegna ólögráða sonar hennar, er þess krafist að ákærða greiði kr. 2.000.000 í miskabætur með vöxtum. Þá er krafist þóknunar vegna starfa lögmanns skv. mati dómsins eða síðar framlögðum málskostnaðarreikningi.