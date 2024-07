Skotárásin á Trump – Skotmaðurinn tvítugur flokksmaður

Donald Trump, fyrrverandi Bandaríkjaforseti, varð fyrir skotárás í gær á fjölmennum kosningafundi í Butler í Pennsylvaníu-fylki í Bandaríkjunum kl. 18:08 að staðartíma, 22:08 á ís­lensk­um tíma.

Í myndskeiði af atvikinu má sjá Trump falla til jarðar eftir háværa hvelli en lífverðir hans brugðust fljótt við og umkringdu forsetaframbjóðandann.

Trump jafnaði sig fljótt og reis á fætur umkringdur lífvörðum og rak síðan hnefann á loft til stuðningsmanna sinna sem fögnuðu honum ákaft. Sjá mátti að það blæddi úr hægra eyra hans. Lífverðir hans hröðuðu honum af sviðinu og var hann fluttur í skyndi af svæðinu og á sjúkrahús. Hann var útskrifaður í nótt og flaug til heimilis síns í Newark í New Jers­ey.

Al­rík­is­lög­regl­an rann­sak­ar málið sem bana­til­ræði. Auk árás­ar­manns­ins, lést einn gest­ur á fund­in­um í árás­inni. Tveir eru al­var­lega særðir.

Eft­ir­lits- og ábyrgðar­nefnd full­trú­ar­deild­ar Banda­ríkjaþings hef­ur boðað Kimber­ly Cheatle, for­stjóra leyniþjón­ustu Banda­ríkj­anna á fund 22. júlí vegna skotárás­ar­inn­ar.

CNN greinir frá að skotmaðurinn hafi verið um 120 til 150 metr­um frá Trump. Í myndskeiði fjölmiðilsins má sjá árás­ar­mann­in­n liggj­andi á þaki húss lát­inn. Að sögn leyniþjón­ustu Banda­ríkj­anna skaut maður­inn nokkr­um skot­um fyr­ir utan fund­inn.

Á blaðamanna­fundi sagði Kevin Roj­ek, full­trúi al­rík­is­lög­regl­unn­ar, að það væri skrýtið að skotmaður­inn gat hleypt mörg­um skot­um af á meðan fund­in­um stóð. Verið er að fara yfir verk­ferla með leyniþjón­ust­unni. Roj­ek sagði að framund­an væri löng rannsókn á málinu, hvernig skotmaðurinn hat kom­ist á staðinn sem hann var á og hvaða vopn hann notaði. Banda­rísk­ir fjölmiðlar hafa greint frá því að skotmaður­inn var með hálf­sjál­fvirk­an AR–15 riff­il.

Skotmaðurinn, Thomas Matthew Crooks tvítugur að aldri var drepinn af skyttum bandarísku leyniþjónustunnar nokkrum sekúndum eftir að hann hleypti af nokkrum skotum. Crooks var skráður sem kjós­andi Re­públi­kana­flokks­ins, flokks Trumps, og hefði hann nýtt kosningarétt sinn í fyrsta sinn við forsetakosningarnar sem framundan eru í nóvember.

Roj­ek sagði að skotmaðurinn hefði ekki verið með skil­ríki á sér og þurfti lög­regla því að not­ast við DNA til þess að staðfesta hver hann væri. New York Times segir Crooks ekki hafa átt neinn sakaferil að baki. CBS hefur eftir tveimur vitnum að þau hafi séð til skotmannsins með rifill nokkrum mínútum fyrir árásina og gert lögreglu eða leyniþjónustunni viðvart.

Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra Íslands, fordæmir skotárásina.

„Árásin á Donald Trump, fyrrverandi Bandaríkjaforseta, á kosningafundi gærdagsins er átakanleg. Pólitískt ofbeldi á engan stað í samfélögum okkar. Hugur minn er hjá honum, öðrum fórnarlömbum, og fjölskyldum þeirra á erfiðum tíma. Ég óska Donald Trump skjóts bata.“

The attack on former President Donald Trump at yesterday’s campaign rally is shocking. Political violence has no place in our societies. My thoughts are with him, other victims, and their families during this difficult time. Wishing @realDonaldTrump a speedy recovery.

