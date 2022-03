Pútín sagður hafa fyrirskipað „hryðjuverkaárás“ á kjarnorkuverið í Tjernobyl

Samkvæmt Úkraínsku varnarleyniþjónustunni mun forseti Rússlands, Vladimir Pútín hafa fyrirskipað „hryðjuverkaárás“ á kjarnorkuverið í Tjernobyl til að framkalla „manngerðar hörmungar“.

Í framhaldinu ætli Rússland að kenna Úkraínu um árásina. Samkvæmt þeim upplýsingum sem varnarleyniþjónustan birti á Facebook í dag segir að verði þessi meintu áform að veruleika muni það hafa hörmulegar afleiðingar fyrir heiminn.

Kjarnorkuverið er nú alfarið aftengt kerfum alþjóðlega kjarnorkueftirlitsins (IAEA) og hafa Rússar meinað úkraínskum viðgerðarmönnum aðgang að verinu og frekar hleypt þar inn viðgerðarteymi frá Hvíta-Rússlandi.

Samkvæmt starfsmanni varnarleyniþjónustunnar er Pútín nú tilbúinn að beita kjarnorku í stríðinu með þessum hætti út af stuðningsaðgerðum alþjóðasamfélagsins við Úkraínu.

„Hafandi ekki náð þeim árangri í hernaði eða í samningaviðræðum sem hann vildi er Pútín nú tilbúinn að stunda kjarnorkukúgun gegn alþjóðasamfélaginu vegna stuðnings þeirra við Úkraínu […]Þetta útspil Pútíns mun hafa hörmulegar afleiðingar fyrir allan heiminn. En það lítur út sem það sé einmitt það sem rússneski einræðisherrann treystir á.“

Fljótlega eftir að innrásin í Úkraínu hófst náðu Rússar Tjernobyl undir sitt vald. Síðan þá hafa starfsmenn kjarnorkuversins aðeins geta átt í samskiptum við eftirlitsaðila í Úkraínu í gegnum tölvupóst, þar sem rafmagnslínur eyðilögðust í átökunum, en undanfarna daga hefur ekkert heyrst frá þeim.

Umrædd árás sem Pútín er sagður hafa fyrirskipað mun fela í sér að framkallaður verður leki á kjarnorkuúrgangi og Úkraínu kennt um að hafa valdið lekanum. Er undirbúningur, að því að kenna Úkraínu um, sagður þegar hafinn.

Í frétt CNN um málið er tekið fram að undanfarið hafi Rússland og Úkraína lagt fram ýmsar ásakanir á hendur andstæðingi sínum um meinta fyrirhugaða notkun á efnavopnum, kjarnorkuslysum eða lífefnavopnum, án þess að leggja fyrir því beinar sannanir. CNN tekur einnig fram að nú sé deilt um hvort að rafmagn sé komið á kjarnorkuverið eftir viðgerðir – Hvíta-Rússland segir það komið á, en Úkraína neitar því.

#DIUinforms

‼ Putin is preparing a terrorist attack on the Chernobyl nuclear power plant ☢️

A man-made catastrophe is planed at the CNPP controlled by Russian forces, for which the occupiers will try to shift responsibility to Ukraine.

More details👉 https://t.co/XclhW1VA0H pic.twitter.com/5f1WdNuoOp

— Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) March 11, 2022