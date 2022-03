Hetjudáð úkraínskra sprengjusérfræðinga

Myndbandið, sem er hægt að horfa á hér fyrir neðan, hefur farið sigurför um Internetið síðustu klukkustundir en það þykir sýna mikið hugrekki úkraínskra sprengjusérfræðinga.

Myndbandið er 31 sekúnda á lengd en í því sjást sprengjusérfræðingarnir gera rússneska sprengju óvirka með engu öðru en höndunum og vatnsflösku.

Það var NEXTA TV sem birti myndbandið.

Charles Lister, forstjóri the Syra and countering terrorism and extremist programs við Middle East Institue, segir myndbandið sýna „ótrúlegt hugrekki“. Þarna sé sprengja sem gæti gjöreyðilagt hús en samt sem áður geri úkraínsku sprengjusérfræðingarnir hana óvirka með aðeins hendur sínar og vatnsflösku að vopni á meðan sprengjur heyrist lenda nærri þeim: „Ótrúlegt hugrekki.“