„Bara ein ályktun sem er hægt að draga af því: Þið viljið að við séum drepin hægt og rólega“

Rússland lét í dag flugskeyti falla yfir flugvöllinn í Vinnytsia í Úkraínu, forseti Úkraínu. Volodimír Zelenskí segir að flugvöllurinn hafi verið jafnaður við jörðu. Hann biðlar enn og aftur til NATO og Vesturlanda að loka flughelginni yfir Úkraínu, eða í hið minnsta tryggja Úkraínu orrustuþotur svo landið geti gripið til varna gegn Rússum.

‼️ Urgent appeal by President @ZelenskyyUa: a missile strike on #Vinnytsia consisted of eight missiles; the airport is completely destroyed.

The President called on the world to close the skies over #Ukraine and provide Ukraine with aircraft. pic.twitter.com/0s8nUneRZP

— Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 6, 2022