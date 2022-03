Bandarískur öldungardeildarþingmaður kallar eftir því að Rússar ráði Pútín af dögum – „Eina leiðin til að stöðva þetta“

Lindsey Graham, öldungadeildarþingmaður bandaríska Repúblikanaflokksins, segir að eina leiðin til að stöðva innrás Rússlands í Úkraínu sé að Pútín verði myrtur.

„Er einhver Brútus í Rússlandi?,“ spyr Lindsey á Twitter og vísar þar til Brútusar sem stakk keisarann Sesar í bakið á tímum Rómaveldis.

Lindsey segir að Rússar verði að bregðast við og gera það sem þarf.

The only people who can fix this are the Russian people.

Easy to say, hard to do.

Unless you want to live in darkness for the rest of your life, be isolated from the rest of the world in abject poverty, and live in darkness you need to step up to the plate.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 4, 2022