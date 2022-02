Rússum hefur tekist að leggja Tjernobyl undir sig eftir harðvíga baráttu. Þetta mun vera staðfest af aðstoðarmanni Volodimír Zelenskí, forseta Úkraínu.

Ráðgjafi Zelenskís segir að á þessum tíma sé ekki vitað um ástand þeirra rýma í rústum kjarnorkuversins sem hafa kjarnorkuúrgang að geyma.

KYIV, Ukraine (AP) — A presidential adviser says Ukraine has lost control of the Chernobyl nuclear site after a fierce battle.

