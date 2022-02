PLAY sakað um að bjóða upp á ónothæfan kost varðandi flug til New York – Þetta er ástæðan fyrir hagstæðum kjörum flugvallarins

Flug­fé­lagið PLAY hefur flug til New York þann 9. júní næst­komandi og er miða­sala nú þegar hafin í þessar ferðir. Hyggst PLAY fljúga dag­lega til New York en þetta er þriðji á­fanga­staður flug­fé­lagsins í Banda­ríkjunum á eftir Boston og Was­hington.

Mun PLAY lenda á New York Stewart International flugvellinum. Staðsetning þessa flugvallar hefur vakið töluverðar umræður á samfélagsmiðlum og netverjar sem eru kunnugir New York vilja meina að þessi flugvöllur sé svo langt frá New York og samgöngur svo slæmar á leiðinni að í raun sé hér um ónothæfa þjónustu að ræða.

Hringbraut

Í umfjöllun Hringbrautar segir:

„Net­verjar sem hafa vanið komur sínar til New York borgar eða búið þar um tíma segja þetta hins vegar draum­sýn hjá Play. Einar Karl Frið­riks­son, sem bjó meðal annars í efri hluta New York sem náms­maður í It­ha­ca há­skóla segir þetta vera um 100 kíló­metra leið á bíl og al­mennings­sam­göngur séu slæmar.“

Annar netverji heldur því fram að ferðalagið frá flugvellinum inn á aðallestrastöðina í New York taki tvær klukkustundir. Enn annar skrifar:

„Flug­völlur sem er 1:30 tíma frá borginni í engri um­ferð. Þetta verður sem sagt ó­not­hæf þjónusta.“