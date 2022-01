Sjáðu myndina: Ný og öðruvísi flugvél Icelandair lítur dagsins ljós

Greint var frá því í desember í fyrra að útlitið á flugvélaflota Icelandair myndi taka miklum breytingum á þessu ári. Gyllti liturinn sem hefur verið einkennandi hjá Icelandair síðustu 16 ár er búinn að fljúga sitt síðasta en hans í stað verða notaðir fjölbreyttir litir.

Gísli S. Brynjólfsson, forstöðumaður markaðsmála Icelandair, sagði í samtali við mbl.is í fyrra að þessi fjölbreytta litaflóra væri sótt í íslenska náttúru, til dæmis í norðurljósin.

„Við telj­um að sú nálg­un und­ir­striki þann fjöl­breyti­leika sem Ísland og ís­lenskt sam­fé­lag stend­ur fyr­ir. Við unn­um einnig greiningu á því hvar flug­fé­lög staðsetja sig á lita­kort­inu og flest eru annaðhvort rauð eða blá. Al­geng­ara er að lággjalda­fé­lög­in séu í rauðu en hin í bláu. Með því að nýta fleiri liti ger­um við okk­ur kleift að draga okk­ur út úr hópn­um og vekja verðskuldaða at­hygli.“

Nú hefur ein af þessum nýju og öðruvísi flugvélum Icelandair litið dagsins ljós. Twitter-aðgangurinn TLspotting birti í dag mynd af flugvél Icelandair sem skartar þessu nýja útliti.

Í athugasemdunum við myndina má sjá að ekki eru allir á sama máli um ágæti þessa nýja útlits. Einn vill til dæmis meina að flugfélagið hefði átt að halda sig við norðurljósaútlitið sitt.

