Sjáðu hvað þjóðin hefur að segja um leikinn – „ERUM VIÐ AÐ FARA AÐ VINNA MÓTIÐ?!?“

Íslenska karlalandsliðið í handbolta stóð sig stórkostlega í leik sínum gegn Svartfjallalandi en um var að ræða síðasta leik liðsins í milliriðli Evrópumótsins. Ísland var yfir allan leikinn og sigraði örugglega,

Íslenska liðið fékk góðan liðstyrk fyrir leikinn en þrír leikmenn liðsins losnuðu úr einangrun í dag, þeir Aron Pálmarsson, Bjarki Már Elísson og Elvar Örn Jónsson. Aron hóf leikinn með því að skora fyrstu tvö leiksins en skömmu síðar fór hann meiddur út af. Ekki er víst hvað amar að en Aron fór ekki aftur inn á í fyrri hálfleiknum.

Frábær byrjun hjá Strákunum okkar – „Hvað kom fyrir Aron?“

Þeir Bjarki og Elvar voru greinilega ánægðir með að vera lausir úr einangruninni því þeir spiluðu gríðarlega vel í leiknum.

Eins og undanfarna leiki stóð Viktor Gísli Hallgrímsson sig ákaflega vel í leiknum. Íslensku stuðningsmennirnir í Ungverjalandi sungu nafnið hans hátt og snjallt í hvert skipti sem hann varði og var nafnið hans nánast sungið allan tímann, svo mikið varði hann.

Eins og alltaf voru fjölmargir Íslendingar límdir við samfélagsmiðilinn Twitter á meðan á leiknum stóð og birtu þar hverja einustu hugsun sem kom upp á meðan Ísland valtaði yfir Svartfjallaland.

Hér fyrir neðan má sjá það helsta sem þjóðin hafði að segja um leikinn á Twitter:

Viktor Gísli Calendar. Out NOW! #emruv pic.twitter.com/Q6F5ZPMJ8n

I present to you – Icelandic handball. The sexiest of all games. https://t.co/2jmnvL5Cyf

— Halldór Auðar Svansson (@tharfagreinir) January 26, 2022