Omar varar við falsfréttum af K2-ferð Johns Snorra og félaga – „Fréttirnar á forsíðunni í dag“

Omar Quraishi, framkvæmdastjóri fjölmiðilsins PMC í Pakistan, segir að mikið sé um falsfréttir þegar kemur að baráttu Johns Snorra Sigurjónssonar við tind fjallsins K2. John Snorri lagði af stað í átt að tindinum ásamt þeim Ali Sadpara og Juan Pablo Mohr klukkan átta á fimmtudagskvöld en ekkert ef spurst til þeirra í töluvert langan tíma.

Á samfélagsmiðlinum Twitter fjallar Omar um falsfréttirnar varðandi John Snorra, Sadpara og Pablo Mohr. Omar segir að nokkrar vefsíður og sjónvarpsstöðvar hafi byrjað að greina frá því að fjallgöngumennirnir hafi náð á topp fjallsins í gærkvöldi. „Skólabókardæmi um það hvernig fjölmiðlar falla fyrir fölskum eða röngum fréttum,“ segir Omar. „Mest lesni fjölmiðillinn á ensku í Pakistan var með fréttirnar á forsíðunni í dag,“ segir Omar og bendir á að fjölmiðlar hefðu getað komist hjá þessu með því að kanna áreiðanleika upplýsinganna.

„Þeir þurfa að skilja hvort fréttirnar sem þeir sækja á samfélagsmiðla séu réttar eða ekki – það er í lagi ef almennir lesendur geta ekki gert sér grein fyrir því en yfirmenn fjölmiðla og starfsmenn þeirra eru ekki almennir lesendur – þeir stjórna því sem er prentað.“

A case study in how mainstream media continues to fall for fake or incorrect news

Several news websites & a few TV channels on the evening of Feb 5 began reporting that climbers Ali Sadpara (Pakistan), John Knorri (Iceland) & JP Mohr Prieto (Chile) had managed to summit K2 pic.twitter.com/ufEVyN4OpI

— omar r quraishi (@omar_quraishi) February 6, 2021