Hafnaði tugmilljóna kröfu um málskostnað á hendur Jóhanni Helgasyni

Dómari í Los Angeles hafnaði kröfu andstæðinga Jóhanns Helgasonar máli sem snýst um meintan lagastuld á laginu Söknuði eftir Jóhann. Tónlistarrisarnir Universal og Warner höfðu krafið Jóhann um 323 þúsund dollara í lögmannskostnað. Upphæðin svarar til um 45 milljóna íslenskra króna.

Málareksturinn heldur nú áfram fyrir áfrýjunardómstóli. Fréttablaðið skýrir frá þessu í dag. Hefur blaðið eftir Jóhanni að þetta sé ákveðinn léttir og nú sé hægt að einbeita sér að áfrýjun málsins. Hann sagði einnig að dómarinn hafi komið sér á óvart með þessum úrskurði, miðað við fyrri úrskurði hans.

Dómarinn sagði að þrátt fyrir að hann hafi vísað málinu frá að kröfu Warner og Universal geti Jóhann ekki talist hafa stefnt þeim í vondri trú. Málinu hafi verið vísað frá þar sem lögmenn fyrirtækjanna hafi sýnt fram á að bæði Söknuður og You Raise Me Up, sem Jóhann segir byggt á Söknuði, séu byggð á írska þjóðlaginu Danny Boy og að tónlistarsérfræðingur Jóhanns hafi ekki skoðað þann þátt ofan í kjölinn.

Jóhann reynir nú að fá áfrýjunardómstól til að hnekkja ákvörðun dómarans um frávísun. Lögmaður Jóhanns segir að búast megi við að málið teygi sig að minnsta kosti fram á árið 2022.