Sjólaskipabræður fyrir dóm – Vantaldar tekjur upp á þrjá til fjóra milljarða

Fyrirtaka verður í Héraðsdómi Reykjavíkur þann 27. apríl næstkomandi í máli bræðra sem kenndir eru við Sjólaskip, þeir eru Haraldur Reynir Jónsson og Guðmundur Steinar Jónsson. Málið á sér langa sögu og varðar meint stórfelld skattalagabrot. Ákæran var gefin út í málinu um mitt sumar 2019. Hún var sameinuð í eina ákæru en upphaflega voru bræðurnir ákærðir hvor í sínu lagi.

Sameiginlega ákæran snýst um að bræðurnir hafi vanrækt að telja fram til skatts hér á landi tekjur og önnur gjöld fyrirtækja sem skráð voru á Kýpur en héraðssaksóknari telur að hafi verið skattskyld hér á landi. Undir eru gjaldárin 2006 og 2007 vegna rekstraráranna 2005 og 2006. Félögin eru Kenora Shipping Company Ltd., Seadove Shipping Company Ltd. og Fishing Company Beta Ltd.

Vantaldar tekjur allra félaganna fyrir bæði rekstrarárin nema að mati héraðssaksóknara hátt í fjórum milljörðum og vangreiddur tekjuskattur er metinn á yfir 800 milljónir króna.

Í frétt DV frá árinu 2016 kemur fram að nöfna Sjólaskipasystkinanna voru í Panamaskjölunum sem lekið var það ár eins og frægt varð. Í fréttinni segir: