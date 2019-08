Áslaug var með há laun hjá Orku náttúrunnar

Áslaug Thelma Einarsdóttir náði athygli heillar þjóðar á síðasta ári og vel fram á það nýja þegar henni var sagt upp hjá Orku náttúrunnar (ON). Áslaug hafði gegnt stöðu forstöðumanns einstaklingsmarkaðar hjá fyrirtækinu, sem er dótturfélag Orkuveitu Reykjavíkur, en var sagt upp haustið 2018. Áslaug og eiginmaður hennar, Einar Bárðarson, framkvæmdastjóri Votlendissjóðs, létu hátt í sér heyra og hélt Áslaug því fram að hún hefði verið rekin fyrir að kvarta undan hegðun Bjarna Más Júlíussonar, þáverandi framkvæmdastjóra ON. Síðar var uppsögnin talin réttmæt af innri endurskoðun en fyrir stuttu lagði Áslaug fram stefnu á hendur ON fyrir að hafa mismunað henni í launum á grundvelli kyns.

Bjarni Már hafði meðal annars verið sakaður um að senda frá sér óviðeigandi tölvupóst á starfsfólk. Honum var sagt upp skömmu eftir uppsögn Áslaugar.

Innri endurskoðun komst að þeirri niðurstöðu að Áslaugu hefði verið sagt upp vegna „frammistöðuvanda“. Niðurstaðan var mjög umdeild enda koma uppsögn Áslaugar í kjölfar þess að hún kvartaði undan hegðun Bjarna Más. Auk þess var orðalagið frammistöðuvandi haft í flimtingum.

Laun: 1.365.851 kr.