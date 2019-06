Margréti illa brugðið – Sjáðu myndina: „Þennan viðbjóð fann ég í gær í Laugardalnum“

Margrét nokkur greinir frá því innan Facebook-hóps íbúa Laugarneshverfis að hún hafi rekist á límmiða í Laugardalnum í gær sem á var letra rasískt slagorð. Boðskapur límmiðans var að þeir sem væru svartir eða brúnir á hörund ættu að hypja sig út bænum.

Margrét segir þetta ekki boðlegt. „Sjá límmiðann neðst til vinstri – þennan viðbjóð fann ég í gær í Laugardalnum. Ég reif þetta af og hvet ykkur til að hafa opin augu og gera það sama, því þetta er algjörlega óásættanlegt,“ skrifar Margrét og birt mynd sem má sjá hér fyrir neðan.

Í athugasemdum við færsluna er hún hvött til þess að láta lögreglu vita af þessu. „Þetta er auðvitað óþverraskapur og eiginlega bara hræðilegt í ljósi andrúmsloftsins í veröldinni. Eins gott að vera á varðbergi hafa augun opin og bregðast við m.a. með því að kalla lögreglu til,“ skrifar til að mynda ein kona.

Þetta er fjarri lagi í fyrsta skipti sem Reykvíkingar verða varir við veggspjöld eða límmiða með rasísku ívafi. DV greindi til að mynda frá því í fyrra að einhver hafi hengt veggspjald sem á stendur „It‘s OK to be white“, eða „Það er í lagi að vera hvítur“ á ruslafötu í Vesturbæ Reykjavíkur.