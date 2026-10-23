Vilhjálmur prins kemur óvænt fram í The Graham Norton Show

Vilhjálmur Bretaprins kemur fram í þætti The Graham Norton Show í dag, föstudaginn 23. október. Vilhjálmur sat í sófanum ásamt Cate Blanchett, Hannah Waddingham og náttúruverndarsinnanum Robert Irwin, en þau tengjast öll The Earthshot Prize-verðlaununum. Söngkonan og lagahöfundurinn Jorja Smith kemur einnig fram í þættinum sem var tekinn upp fyrirfram.
Hinn 23 ára gamli Irwin er alþjóðlegur sendiherra The Earthshot Prize, umhverfisverðlauna sem veitt eru fimm aðilum árlega. Vilhjálmur stofnaði verðlaunin árið 2020.
Í færslu á Instagram-síðu prinsins og prinsessunnar af Wales þann 23. október birtust myndir af Vilhjálmi í þættinum ásamt Graham Norton, 63 ára, og öðrum gestum. Með myndunum fylgdi textinn: „Tekur sér sæti í hinum fræga rauða sófa í sérstökum þætti The Graham Norton Show sem helgaður er The Earthshot Prize. Fylgist með í kvöld á BBC One klukkan 22:40.“
Á meðan á sýningunni stóð ræddi prinsinn af Wales um upphaf Earthshot-verðlaunanna.
„Í mörg ár heyrði ég sögur af umhverfisvandamálum, og það sem sló mig sérstaklega var neikvæðnin og svartsýnin þetta dró úr mér kjarkinn,“ sagði Vilhjálmur. „Ég hugsaði með mér að við gætum gert eitthvað öflugra og bjartsýnna. Þannig kviknaði hugmyndin um verðlaunaafhendingu, þar sem við gætum sameinað umræðuna um brýna nauðsyn aðgerða og bjartsýni. Þetta snýst allt um að vekja áhuga og spennu.“
„Það er frábært fólk þarna úti sem vinnur að því að vernda heiminn,“ bætti Vilhjálmur við. „Við gætum svo sannarlega vakið athygli á því sem er verið að gera og stækkað verkefnin, þannig að þau nái lengra og hafi meiri áhrif um allan heim.“
Nýlega hleypti hann af stokkunum Children’s Earthshot (Earthshot-verkefni fyrir börn), í aðdraganda ferðar sinnar til Indlands, en þar mun hann stýra árlegri verðlaunaafhendingu í Mumbai í nóvember.
Miðvikudaginn 22. október var tilkynnt um 15 úrslitahópa í fyrstu I CAN Earthshot Challenge-keppninni. Keppnin heiðrar ungt fólk á aldrinum 9 til 17 ára, víðs vegar að af Indlandi, sem hefur frumkvæði að breytingum og finnur hagnýtar lausnir á vandamálum í samfélögum sínum. Sigurvegarar hljóta 2.000 dollara styrk til að þróa hugmyndir sínar áfram.
Auk náttúruverndarstarfs síns greindi Vilhjálmur einnig frá því hvað hann hefur verið að horfa á í sjónvarpinu að undanförnu, þættina The Celebrity Traitors.
„Ég elska þá, fjölskyldan elskar þá,“ sagði hann um þættina á BBC One, sem Claudia Winkleman stýrir. „Charlotte og Louis eru alveg heilluð af þeim. Þetta er virkilega gott sjónvarpsefni.“
Þegar hann á frí frá skyldum sínum innan konungsfjölskyldunnar segist prinsinn af Wales gjarnan slaka á með „tónlist og kvikmyndum“.
„Ég elska að sökkva mér ofan í kvikmyndir sem bjóða upp á djúpar hugleiðingar,“ sagði hann. „Mér finnst spennumyndir líka skemmtilegar, en ég hef gaman af einhverju sem er öðruvísi. Ég er mikill aðdáandi alls þess sem Christopher Nolan gerir.“
„Kvikmyndirnar hans eru frábærar, The Dark Knight-myndirnar eru sálfræðilega dimmar og djúpar, og það finnst mér algjörlega frábært,“ sagði Vilhjálmur um Nolan. „Hann tekur hugmyndir sem eru gjörsamlega úti á þekju og gerir þær ótrúlega skemmtilegar.“
Þegar Norton spurði hvort Vilhjálm hvort hann hefði einhvern tímann átt sér draumastarf í æsku, svaraði hann því til að hann hefði eitt sinn dreymt um að verða lögreglumaður eða plötusnúður, þótt hann tók fram að hann hefði „ekki verið mjög góður“ í því síðarnefnda.