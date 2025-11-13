Lesið upp fyrir ketti í dag!

Óvenjulegur upplestur mun eiga sér stað í miðborginni í dag þegar lesið verður upp fyrir ketti úr sannsögulegri bók um kött! Upplesturinn er svo sannarlega líka í boði fyrir mannfólk en atburðurinn á sér stað á Kattakaffihúsinu, Bergstaðastræti 10a, kl. 16.
Helga Ólafsdóttir hefur skráð söguna Kötturinn Emil sem allir vildu eiga, en hér er á ferðinni hjartnæm saga um kött sem hvarf í heil sjö ár en endurheimti síðan fjölskyldu sína. Gerður Steinarsdóttir myndskreytti bókina.
Í kynningu frá útgefandanum, Sögum útgáfu, segir:
Kötturinn Emil hefur séð það svartara en flestir menn. Hann lifði af vetrarstorma, hungur og heimþrá – en hér liggur hann nú samt pollrólegur í sviðsljósinu á milli höfundarins Helgu Ólafs og teiknarans Gerðar Steinarsdóttur sem hafa gert bók um ótrúlega sögu hans.
Það var á köldu vetrarkvöldi að Emil hvarf sporlaust frá heimili sínu í Mosfellsbæ aðeins tveggja ára. Heimilisfólkið leitaði hans logandi ljósi en Emil fannst hvergi. Í heil sjö ár átti Emil viðburðaríkt líf langt frá fjölskyldu sinni en vonin um að þau fengju að sjá hann aftur slokknaði aldrei.
Mamma Emils, Helga Ólafs, gefur honum rödd með því að skrásetja ævintýralega sögu hans, og Gerður Steinarsdóttir teiknar hrífandi og fjörlegar myndir. Hinn litríki Emil er sjálfur hispurslaus í frásögn sinni og dregur ekkert undan!
Kötturinn Emil sem allir vildu eiga er spennandi og hjartnæm saga fyrir börn og ketti á öllum aldri.
Allir eru velkomnir á upplesturinn í dag og aðgangur ókeypis.