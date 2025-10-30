fbpx
Fimmtudagur 30.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Biður fólk um að biðja fyrir dóttur sinni sem var dæmd í fangelsi

Fimmtudaginn 30. október 2025 14:30

Rosie O'Donnell. Mynd/Getty Images

Bandaríski grínistinn Rosie O‘Donnell biður fólk um að biðja fyrir dóttur sinni, Chelsea Belle O‘Donnell, 28 ára.

Chelsea var nýlega dæmd í fangelsi eftir að hafa rofið skilorð sitt.

„Elsku Chelsea Belle mín – áður en fíknin tók yfir líf hennar,“ skrifaði Rosie með mynd af dóttur sinni á Instagram.

„Ég elskaði hana þá og ég elska hana núna, en framtíðin er ógnvekjandi. Bænir velkomnar.“

Chelsea var dæmd í fangelsi þann 22. október.

Chelsea O'Donnell removed from drug court program, may face prison over probation issues
Chelsea O’Donnell.

Rosie ættleiddi nýfædda Chelsea með fyrrverandi konu sini Kelli Carpenter.

„Chelsea fæddist inn í heim fíknar og þetta hefur verið sársaukafullt ferðalag fyrir hana og fjögur ung börn hennar,“ sagði Rosie í samtali við E! News.

„Við höldum áfram að elska og styðja hana á þessum erfiðu tímum.“

Chelsea var fyrst handtekin í september í fyrir vanrækslu barna, fíkniefnasölu og -vörslu. Hún var aftur handtekin í október og nóvember sama ár og ákærð fyrir fíkniefnavörslu. Í mars 2025 fékk hún sex ára skilorðsbundinn dóm með ströngum skilyrðum um að gangast undir regluleg fíkniefnapróf og meðferð. Í september var hún rekin úr meðferð og dæmd til fangelsisvistar.

