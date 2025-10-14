Hafnaði föstu hlutverki í Saturday Night Live – Þetta er ástæðan

Jennifer Aniston rifjar upp þegar hún var næstum því orðin hluti leikarahópsins í Saturday Night Live.
Þegar Aniston, 56 ára, var spurð út í ákvörðun sína um að hafna tilboði um að vera í leikarahópi grínþáttarins á NBC áður en hún varð fræg í Friends sagði hún: „Ég hélt alltaf að ég væri svo heit gella. Sagan af þessu er öllmjög ruglingsleg.“
„Heiðarlega, í dag þyrfti ég að spyrja Lorne, því ég man að ég var í New York borg og átti fund með Lorne Michaels og ég rakst á Adam Sandler og David Spade fyrir utan. Ég hef alltaf þekkt Sandler.“
Í ættinum Armchair Expert með Dax Shepard 13. Október spyr Shepard hana hvort vinátta hennar við Sandler, sem hún lék á móti í Just Go with It og Murder Mystery myndunum, hefði komið til fyrir Friends.
„Já, hann var mjög góður vinur Charlie Schlatter, sem lék Ferris Bueller í sjónvarpsútgáfunni af Ferris Bueller’s Day Off,“ sagði Aniston, en hún lék systur Ferris í þáttunum.
„Svo við hittumst á Jerry’s Deli árið 1912,“ grínaðist hún um Sandler.
Aniston sagði að hún hefði fyrirfram ákveðnar hugmyndir um hvernig hún yrði meðhöndluð í þáttunum og sagði: „Ég veit ekki af hverju ég hafði þessa sjálfsréttlátu afstöðu að „ég veit ekki hvort komið sé fram með réttlátum hætti gegn konum í þessum þætti.“ SNL er mjög karllægur þáttur, ég myndi elska að vera hér ef þetta væri á tímum Gildu Radner. Ég meina, þetta er heilinn sem man hálfpartinn eftir hlutum sem eru svona langt aftur í tímann,“ bætti hún við. „Eitthvað álíka. Ég man það ekki, en ég man bara eftir því að svo komu Friends.“
Í viðtali við The Hollywood Reporter árið 2021 lýsti Aniston nánar hvernig hún sagði Michaels að hún hefði ekki áhuga á að taka þátt í þáttunum. „Ég var svo ung og heimsk og fór inn á skrifstofu Lorne og hugsaði með mér: „Ég hef heyrt að konur séu ekki virtar í þessum þáttum. Ég man ekki nákvæmlega hvað ég sagði næst, en það var eitthvað á þá leið: „Ég myndi frekar vilja að þetta væri eins og á dögum Gildu Radner og Jane Curtin.““
„Ég meina, þetta var svo mikill strákaklúbbur þá, en hver í andskotanum var ég að segja þetta við Lorne Michaels?! Síðan hef ég gestastjórnað SNL nokkrum sinnum og mér finnst það svo gaman,“ hélt hún áfram.
Þegar hún kom fram í The Howard Stern Show árið 2019, minntist hún þess að hafa rætt við Michaels um skort á konum í þáttunum.
„Ég hugsaði með mér: ,Ég held að konur þurfi að fá betri meðferð hér.“ Vegna þess að þetta var svo mikill strákaklúbbur,“ sagði hún. „Maður er bara ekki sá skynsamasti þegar maður er kominn á þrítugsaldurinn. Ég hélt ekki fyrirlestur yfir honum, ég var bara að segja hvað ég vonaðist til ef ég ætti að gera þetta, hvað ég vonaðist til að það yrði. Ég var svo ungur kjáni,“ hló hún.
Aniston hefur tvisvar sinnum stýrt SNL 1999 og 2004.