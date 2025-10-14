fbpx
Þriðjudagur 14.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Barnsfaðir Britney Spears lýsir ógnvekjandi reynslu sona þeirra – Starði á þá sofa með hníf í hendinni

Fókus
Þriðjudaginn 14. október 2025 22:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Barnsfaðir söngkonunnar Britney Spears er að gefa út æviminningar sínar en þar lýsir hann sambandi sínu við söngkonuna, forsjárdeilum þeirra og svo framkomu söngkonunnar í garð barnanna sem oft var ógnvekjandi.

Kevin Federline er helst frægur fyrir að vera fyrrum eiginmaður og barnsfaðir ofurstjörnunnar Britney Spears. Þau voru gift í skamman tíma, eða frá árinu 2004-2007 og eiga saman tvo syni, Sean Preston sem er tvítugur og Jayden James sem er 19 ára.

Federline lýsir í bók sinni ógnvekjandi uppákomu, sem hann segir reyndar ekki hafa verið einsdæmi.

„Stundum vöknuðu þeir á nóttunni og sáu hana standa þögla í dyragættinni, að stara á þá sofa „Ó, eruð þið vakandi?“ – með hníf í hendinni. Síðan sneri hún við og gekk í burtu án þess að segja nokkuð.“

Bókin er ekki komin út, en The New York Times hefur fengið senda kafla úr henni.

Britney hefur glímt við andlega erfiðleika og var um langan tíma sjálfræðissvipt. Samskipti hennar við synina hafa litast af þessum áskorunum og voru lengi vel slitrótt og stirð. Hún birti þó mynd af sér með yngri drengnum árið 2023 og tók fram að það eina sem hana hafi dreymt um í lífinu væri að stofna til fjölskyldu og verða móðir.

Jayden sagði í viðtali við Daily Mail árið 2022 að hann væri fullviss um að í framtíðinni gæti hann átt í góðu sambandi við móður sína.

„Það mun bara taka mikinn tóma og vinnu. Ég vil bara að hún nái sér andlega. Þegar hún er orðin betri langar mig mikið að hitta hana aftur.“

Federline segist í bók sinni enn hafa áhyggjur af heilsu barnsmóður sinnar. Nú sé hún komin með sjálfræðið aftur og enginn til að bjarga henni frá sjálfri sér. Líf hennar stefni í óefni.

„Það er að verða ómögulegt að láta eins og ekkert sé. Frá mínum dyrum þá er tíminn að renna út og við erum að nálgast örlagastundina. Eitthvað slæmt mun eiga sér stað ef ekkert breytist og minn stærsti ótti er að synir okkar muni standa eftir í rústunum.“

Federline telur að barátta aðdáenda söngkonunnar fyrir sjálfræði hennar hafi valdið skaða. Nú ættu aðdáendur að reyna að bjarga söngkonunni frá sjálfri sér.

„Nú, meira en nokkru sinni áður, þurfa börnin okkar ykkar aðstoð. Ég hef getað gengið á milli í gegnum árin en nú er þetta vaxið mér yfir höfuð. Það er kominn tími til að hringja viðvörunarbjöllunum.“

Æviminningarnar koma út eftir viku, þann 21. október.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Barnsfaðir Britney Spears lýsir ógnvekjandi reynslu sona þeirra – Starði á þá sofa með hníf í hendinni
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
Spyr hvort ferðamenn taki börnin sín ekki með til Íslands
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Kylie Jenner harðlega gagnrýnd – „Ógeðslega ógeðslegt“
Fókus
Fyrir 8 klukkutímum
Byrjar þú daginn á því að stíga á vigtina – Þá þarftu að heyra þetta
Fókus
Fyrir 8 klukkutímum
Hópfjármagnaði Play sófann fyrir félagsmiðstöð í Vestmannaeyjum á einum degi
Fókus
Fyrir 9 klukkutímum
Stórhýsi Anton loksins selt á undirverði
Fókus
Fyrir 11 klukkutímum
„Sami spegill, 4 árum, tveimur börnum og fullt af lærdómi seinna“
Fókus
Fyrir 12 klukkutímum
Ómar og Eva Margrét gengin í það heilaga

Mest lesið

Ómar og Eva Margrét gengin í það heilaga
Gylfi með kenningu um af hverju íslensk félög geta ekki keppt á báðum vígstöðvum – „Mæta í nudd og sund daginn eftir“
Aldís hefur verið beitt grófu stafrænu ofbeldi í 10 mánuði – „Ég vil bara fá líf mitt til baka. Mig langar bara að elda kvöldmat fyrir börnin mín “
Frakkar pirraðir eftir haustkvöld í Reykjavík – „45 mínútur af helvíti“
Gekk á milli lækna en enginn vissi hvað var að – Fékk svarið þegar hann lýsti einkennunum fyrir gervigreindinni

Nýlegt

Vikan á Instagram – Í sjokki hvað rassabuxurnar virka vel
Svona var líkamlegt ástand hennar eftir að hún svaf hjá yfir þúsund karlmönnum
Svikakvendi sem rændi 40 milljónum af aldraðri konu sagt dveljast á Tenerife
Var hótað eftir að hafa birt myndband á TikTok
Loksins sigur hjá lærisveinum Ólafs Inga
Byrjuð að moka inn peningum eftir að hún skipti um starf
Hætt við atkvæðagreiðslu um þátttöku Ísraels í Eurovision – Hvað gerist nú?
Spyr hvort ferðamenn taki börnin sín ekki með til Íslands
Segir þetta stærstu mistök sín sem dómari – Allir stóru dómarnir féllu með Liverpool
Fókus
Fyrir 15 klukkutímum
Þú ert að geyma tómatsósuna þína vitlaust
Fókus
Í gær

Svona var líkamlegt ástand hennar eftir að hún svaf hjá yfir þúsund karlmönnum

Svona var líkamlegt ástand hennar eftir að hún svaf hjá yfir þúsund karlmönnum
Fókus
Í gær
Harry sagður hafa klúðrað sáttum við föður sinn með nýjasta útspilinu – „Hann var svo nálægt því“
Fókus
Í gær
Stóra eftirsjá Al Pacino – Diane Keaton var ástin í lífi hans
Fókus
Í gær

Nýjar vendingar í skilnaðardrama ársins

Nýjar vendingar í skilnaðardrama ársins
Fókus
Í gær

Vikan á Instagram – Í sjokki hvað rassabuxurnar virka vel

Vikan á Instagram – Í sjokki hvað rassabuxurnar virka vel
Fókus
Í gær
Sjóðheit ástaratlot staðfesta samband Perry og Trudeau
Fókus
Í gær

Dóttir fyrrverandi stjörnuhjónanna nær óþekkjanleg eftir nefaðgerð og brjóstastækkun

Dóttir fyrrverandi stjörnuhjónanna nær óþekkjanleg eftir nefaðgerð og brjóstastækkun
Fókus
Í gær
„Mounjaro hefur haft hræðileg áhrif á mig sem mér hefði aldrei dottið í hug – Ég get ekki sagt neinum frá því“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Dauði Diane Keaton kom nánum vinum hennar algerlega í opna skjöldu
Fókus
Fyrir 2 dögum

Kótilettukvöld Samhjálpar – Fagna árangri fjölda fólks við að ná bata frá fíknisjúkdómnum

Kótilettukvöld Samhjálpar – Fagna árangri fjölda fólks við að ná bata frá fíknisjúkdómnum
Fókus
Fyrir 2 dögum

Tvö íslensk söfn valin á lista þeirra undarlegustu í Evrópu – Enduðu í fyrsta og fjórða sæti

Tvö íslensk söfn valin á lista þeirra undarlegustu í Evrópu – Enduðu í fyrsta og fjórða sæti
Fókus
Fyrir 2 dögum
Hóbósexúalismi að aukast víða í heiminum – Hvað er nú það?
Fókus
Fyrir 2 dögum
Ríku krakkarnir á Instagram – Hvar eru þau nú?
Fókus
Fyrir 2 dögum

Var hótað eftir að hafa birt myndband á TikTok

Var hótað eftir að hafa birt myndband á TikTok
Fókus
Fyrir 2 dögum
Fann frelsi undan Tourette á óvæntum vettvangi
Fókus
Fyrir 3 dögum
Segist hafa hætt frekari barneignum ef sonurinn hefði fæðst fyrstur
Fókus
Fyrir 3 dögum
Ragnhildur hvetur okkur til að vera tilbúin með svör í þessum aðstæðum
Fókus
Fyrir 3 dögum

Game of Thrones stjarna var svipt sjálfræði eftir að hafa verið tæld í sértrúarsöfnuð

Game of Thrones stjarna var svipt sjálfræði eftir að hafa verið tæld í sértrúarsöfnuð
Fókus
Fyrir 3 dögum

Norðanvindurinn er dystópísk fantasía með krydduðu, ástarsögulegu ívafi

Norðanvindurinn er dystópísk fantasía með krydduðu, ástarsögulegu ívafi
Fókus
Fyrir 3 dögum
„Ímyndunarafl hans og sköpunargleði var mér mikil hvatning“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Getur verið jákvætt fyrir heilsuna að frysta brauð

Getur verið jákvætt fyrir heilsuna að frysta brauð
Fókus
Fyrir 3 dögum
Kvartað undan „lata starfsmanninum“ sem er ekki til – „Ekki trúa öllu sem þú sérð á samfélagsmiðlum“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Markmiðið að skeyta saman listamönnum sem eru ólíklegir til að vinna saman
Fókus
Fyrir 4 dögum

Unga tónlistarkonan kyndir undir orðróm um ástarsamband með Keith Urban

Unga tónlistarkonan kyndir undir orðróm um ástarsamband með Keith Urban
Fókus
Fyrir 4 dögum

Nicole Kidman opnar sig um erfiðleika og „óbærilegan sársauka“ í nýju viðtali

Nicole Kidman opnar sig um erfiðleika og „óbærilegan sársauka“ í nýju viðtali
Fókus
Fyrir 4 dögum
Beðmálsleyndarmál Beckham-hjónanna
Fókus
Fyrir 4 dögum
Fanney segir að þessi morgunmatur hafi hjálpað henni að missa 15 kíló – „Get borðað þetta aftur og aftur“