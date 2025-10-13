fbpx
Mánudagur 13.október 2025

Dóttir fyrrverandi stjörnuhjónanna nær óþekkjanleg eftir nefaðgerð og brjóstastækkun

Mánudaginn 13. október 2025 07:30

OnlyFans-stjarnan Sami Sheen hefur breyst mikið.

Sami er dóttir leikkonunnar og raunveruleikastjörnunnar Denise Richards og leikarans Charlie Sheen.

Hún er 21 árs en þrátt fyrir ungan aldur hefur hún gengist undir ýmsar fegrunaraðgerðir sem hafa breytt útliti hennar svo mörgum þykir hún nær óþekkjanleg.

Denise Richards and Charlie Sheen's daughter Sami in a pink bikini by a waterfall.

Mynd/Instagram
Mynd/Instagram

Sami gekk meðal annars undir brjóstastækkun árið 2023, en hún hefur verið að glíma við ýmsa heilsukvilla síðan og sagðist ætla að láta fjarlægja púðana í sumar. Stuttu síðar sagðist hún vera tvístíga með ákvörðunina og hefur enn ekki tekið ákvörðun hvort hún ætli að fjarlægja þá eða ekki.

Sjá einnig: Hlustaði ekki á viðvörun móður sinnar um brjóstastækkunina og sér nú eftir því

Það sem Sami hefur gert

Sami hefur einnig gengist undir fegrunaraðgerð á nefi og fengið fylliefni í varirnar. Hún hefur einnig eytt miklum pening í tennurnar og svo má ekki gleyma hárlengingum og forritinu FaceApp sem hún notar til að breyta myndum af sér.

Hún birti tvær myndir af sér sem voru teknar með sjö ára millibili og gekkst við öllu ofan nefndu, en hún hefur aldrei farið leynt með það sem hún hefur gert til að breyta útliti sínu.

