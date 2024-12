Engin jól eru fullkomin án Jólalestar Coca-Cola – hið sanna tákn um upphaf jólahátíðarinnar. Í 30 ár hefur þessi einstaka og hátíðlega lest glatt íbúa höfuðborgarsvæðisins og orðið ómissandi hluti aðventunnar.

Jólalestin mun keyra sinn árlega hring um höfuðborgarsvæðið í 30. skiptið og hún leggur af stað á laugardaginn kl.17:00 frá höfuðstöðvum Coca-Cola að Stuðlahálsi – jólalegri en nokkru sinni fyrr. Hún keyrir um helstu hverfi höfuðborgarinnar og endar sinn árlega hring aftur á Stuðlahálsi.

Lestin mun stoppa stutt við Spöngina, Mini Garðinn í Skútuvogi og við Hamborgarjólatréð á Miðbakka þar sem kór Öldutúnsskóla syngur hið gamla og góða Coca-Cola jólalag, „I´d like to buy the world a Coke“ og „Prettyboi um jólin” með PATR!K. Síðan heldur hún leið sinni áfram um höfuðborgarsvæðið.

Það dugar ekkert minna en lögreglufylgd og Hjálparsveit Skáta og er Coca-Cola þeim afskaplega þakklát fyrir aðstoðina. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu beinir því til fólks að sýna aðgát og koma ekki of nálægt lestinni enda er hún miklu fallegri og öruggari í smá fjarlægð.

Hægt er að fylgjast með staðsetningu lestarinnar í rauntíma á www.jolalestin.is. Þannig geta þeir sem vilja berja hana augum fylgst með staðsetningu hennar heima í hlýjunni og farið svo út þegar hún nálgast.

„Heimurinn þarf fleiri jólasveina …“

Jólaherferð Coca-Cola er alltaf einstök og á hún sérstakan stað í hjörtum landsmanna. Heimurinn þarf nefnilega á fleiri jólasveinum að halda og það er áhersla Coca-Cola þessa jólahátíðina. Hátíðarnar eiga að snúast um kraft kærleiks og góðverka og mikilvægi þess að njóta hátíð ljóss og friðar með sínum nánustu.

Þessi lang besta auglýsing allra tíma er 53 ára gömul og hún syngur í huga og hjörtum landsmanna:

Jólaauglýsingin frá 1995, Holidays are coming, hóf göngu sína þegar fyrsta jólalestin keyrði af stað og hefur verið sýnd í sjónvarpinu á Íslandi á hverju ári síðan 1995:

Jólaauglýsing Coca-Cola í ár minnir okkur á að við við getum öll verið jólasveinar og glatt hvort annað og það eru nefnilega litlu hlutirnir sem geta skipt svo miklu máli: