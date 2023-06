Dóttir Kellyanne Conway komin á Playboy

Claudia, 18 ára, er dóttir Kellyanne Conway sem var mjög áberandi í bandarískum stjórnmálum þegar hún var ráðgjafi Donald Trump í kosningabaráttu hans árið 2016 og starfaði sem einn helsti ráðgjafi forsetans frá 2017 til 2020.

Hún tók þátt í American Idol árið 2021 en hefur nú snúið sér að nýjum vettvangi úr smiðju Playboy, en nú er vinsæla tímaritið komið í samkeppni við OnlyFans og býður notendum upp á að selja efni í gegnum áskriftasíðu.

Claudia hefur lítið viljað tjá sig um málið en gaf út stutta yfirlýsingu á Twitter og sagði að þetta snerist um að endurheimta sjálfsákvörðunarvaldið yfir eigin líkama.

„Þegar ég var 15 til 16 ára notfærðu fjölmiðlar sér mig, gerðu mig að auðveldri bráð og ég var neydd til þess að vera eitthvað sem ég var ekki. Líkami minn var tekinn af mér,“ sagði hún.

„Núna, sem ung kona, þá ætla ég að endurheimta kvenleika minn á þann hátt sem er raunverulega minn. Ég er að gera þetta fyrir mig og engan annan.“

autonomy and freedom are two things everyone should have. don’t let someone capitalize off of your vulnerabilities— reclaim them. sending you all light and love on this tuesday 💗

— Claudia Conway (@claudiamconwayy) May 23, 2023