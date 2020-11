Hjúkrunarfræðingur birtir sláandi „fyrir og eftir“ mynd – Átta mánuðir í framlínunni gegn Covid

Hjúkrunarfræðingurinn Kathryn deilir tveimur myndum hlið við hlið til að vekja athygli á álaginu sem kórónuveirufaraldurinn hefur haft á heilbrigðisstarfsfólk.

Fyrri myndin var tekin í apríl, þegar hún var nýútskrifuð úr hjúkrunarfræðinámi. Seinni myndin var tekin í síðustu viku, eftir að hafa verið í framlínunni gegn Covid í átta mánuði í Bandaríkjunum.

Myndirnar hafa vakið gríðarlega athygli og tjáði Kathryn sig frekar um málið í nýrri færslu.

Hún útskýrði að hún elskar að vera hjúkrunarfræðingur en þetta hefur verið erfitt og lærdómsríkt ferli. Hún sagði starfið jafnframt vera heiður og hún myndi ekki vilja gera neitt annað.

„Það er átakanlegt að horfa á fólk deyja, þegar það hefði verið hægt að komast hjá dauða þeirra, það er enn erfiðara þegar þú horfir á sjúklinga deyja á sama hátt, aftur og aftur. Það er hrikalegt að pólitík hafi nú smitað einfalda hluti eins og almenna skynsemi og kurteisi,“ segir hún og vísar til pólitískra átaka um sóttvarnarreglur í Bandaríkjunum.

