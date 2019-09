Katrín Tanja situr fyrir nakin – Sjáðu myndirnar

CrossFit-stjarnan Katrín Tanja Davíðsdóttir er í Body Issue blaði ESPN tímaritsins. Katrín Tanja er kunnug flestum landsmönnum. Hún er tvöfaldur heimsmeistari í CrossFit og ein skærasta stjarnan í greininni.

Body Issue blaðið hefur komið út árlega síðan 2009 og í því að þessu sinni má sjá myndir af nöktum og stæltum líkama Katrínar Tönju.

Blaðið kemur ekki út fyrr en á föstudaginn en myndirnar má sjá á heimasíðu ESPN. Sjáðu myndirnar hér að neðan.

Einnig hefur ESPN birt myndband frá tökustað þar sem Katrín Tanja var einnig tekin í viðtal.

„Ég veit að fullt af fólki finnst ég vera með of mikla vöðva, of stór eða of grönn. Það er alltaf eitthvað sem fólk getur gagnrýnt og allir hafa ólíkar skoðanir. Minn líkami er sönnun þeirrar miklu vinnu sem ég hef lagt á mig. Vöðvarnir koma til vegna allra endurtekninganna sem ég hef tekið síðan að ég var lítill krakki. Ég er svo stolt af því,“ sagði Katrín Tanja og bætir við að það hefur tekið hana tíma að verða stolt af líkama sínum, sem hún er í dag.

Sjáðu myndbandið hér að neðan.