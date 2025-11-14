Tilkynna um flug milli Íslands og Montreal

Kanadíska flugfélagið Air Transat hefur ákveðið að hefja flug til Íslands. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Isavia.
Í henni kemur fram að flugfélagið hyggist fljúga á milli Montreal í Kanada og Keflavíkurflugvallar tvisvar í viku, mánudaga og miðvikudaga en fyrsta flug verður Þjóðhátíðardaginn sjálfan, 17. júní. Mun flugfélagið síðan fljúga flugleiðina yfir allt sumarið og til 28. september. Þetta er í fyrsta sinn sem Air Transat flýgur til Íslands.
Air Transat var stofnað árið 1986 og verður því fjörutíu ára á næsta ári. Það flýgur til um sextíu áfangastaða í tuttugu og fimm löndum. Höfuðstöðvar félagsins eru í Montreal í Québec-fylki í Kanada.
„Það er okkur mikið gleðiefni að bjóða Air Transat velkomið í hóp flugfélaga á Keflavíkurflugvelli,“ segir Grétar Már Garðarsson, forstöðumaður flugfélaga og markaðsmála á Keflavíkurflugvelli. „Með þessari nýju viðbót aukum við enn við framboð af flugrekendum hér á landi. Flugleið þeirra til Montreal styrkir tengsl Íslands og Kanada og endurspeglar bæði vaxandi aðdráttarafl Íslands sem áfangastaðar og styrk Keflavíkurflugvallar.“