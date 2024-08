Sögusagnir í gangi um að City sé á eftir Diaz – Þeir neita að samkomulag sé í hús

Luis Diaz kantmaður Liverpool er sterklega orðaður við Manchester City og samkvæmt miðlum á Spáni hefur hann náð samkomulagi við félagið.

Þar segir að City sé tilbúið að borga 60 milljónir punda fyrir Diaz.

Fabrizio Romano segir hins vegar að City hafni þessum tíðindum að samkomulag sé klárt en Liverpool vill án nokkurs vafa ekki selja Diaz til City.

Diaz er kröftugur kantmaður frá Kólumbíu en hann hefur líka verið orðaður við PSG í sumar.

Arne Slot er á leið inn í sitt fyrsta tímabil með Liverpool en samkvæmt fréttum á Spáni hefur Diaz samþykkt fimm ára samning við City.

🚨🚨| JUST IN: Man City has reached an AGREEMENT with Luis Diaz on a 5-year deal and is willing to pay €70M for him, reports @marcosbenito9.

❗It’s worth noting that this journalist was the first to report the collapse of the Chelsea-Samu Omorodion deal. pic.twitter.com/uPx4Exw0eD

— CentreGoals. (@centregoals) August 13, 2024