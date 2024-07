Vieira hættur en gæti nú boðist ansi spennandi starf

Arsenal goðsögnin Patrick Vieira hefur yfirgefið Strasbourg. Þetta var sameiginleg niðurstaða hans og félagsins.

Frakkinn er því í leit að nýju stjórastarfi en hann hafði áður stýrt Crystal Palace, Nice og New York City á stjóraferlinum.

Það er talið að Vieira sé á blaði hjá bandaríska knattspyrnusambandinu um að verða næsti landsliðsþjálfari. Sambandið leitar að þjálfara til að leiða liðið á HM á heimavelli eftir tæp tvö ár.

🚨🇺🇸 Patrick Vieira, one of the names under consideration for USMNT head coach job.

Nothing advanced or close at this stage but Vieira’s one of the options being discussed, not the only one.

Patrick, now free after mutually terminating contract at Strasbourg. pic.twitter.com/tCVRsIhL3x

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2024