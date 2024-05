Framkoma stuðningsmanna United í gær vekur mikla athygli – Sjáðu myndbandið

Stuðningsmenn Manchester United sungu og trölluði eftir tapið gegn Crystal Palace í gær, þetta vekur athygli enda var liðið niðurlægt.

Erik ten Hag, stjóri Manchester United óttast líklega um starfið sitt eftir 4-0 tap liðsins gegn Crystal Palace í ensku úrvalsdeildinni í gær.

United var án margra lykilmanna en þeir sem mættu til leiks virtust hafa lítinn áhuga á því að standa sig.

Michael Olise sem Manchester United hefur áhuga á að kaupa í sumar var frábær og skoraði tvö góð mörk.

Tyrick Mitchell og Jean-Philippe Mateta skoruðu báðir eitt markið hvor.

Eftir leik sungu stuðningsmenn United eins og sjá má hér að neðan.

Man United fans after their 4-0 loss at Crystal Palace 🎶👏

Not the reaction most teams would have got after a defeat like that… pure class from the United fans 🙌

pic.twitter.com/MgShDZBoIF

— SPORTbible (@sportbible) May 7, 2024