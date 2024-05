Fer endanlega frá Chelsea í sumar

Það er búist við því að Armando Broja yfirgefi Chelsea endanlega í sumar.

Þessi 22 ára gamli framherji er sem stendur á láni hjá Fulham en hann snýr aftur þaðan í sumar. Chelsea hefur áður lánað hann til Vitesse og Southampton en í sumar má búast við því að hann verði seldur.

Fjöldi félaga hefur áhuga á honum, bæði innan Englands og annars staðar í Evrópu.

Broja er fæddur í Englandi en spilar fyrir albanska landsliðið. Hann er uppalinn hjá Chelsea.

🚨🔵 EXCL: Chelsea and Armando Broja are planning to part ways this summer.

Permanent transfer expected as soon as he returns from Fulham loan. 🇦🇱

Albanian number one striker’s on the list of several clubs in Europe and Premier League, looking at him as main option. pic.twitter.com/g5kVQhLdcK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2024