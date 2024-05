Carragher urðar yfir tvo leikmenn United eftir hegðun þeirra í gær – „Haldið kjafti og farið inn“

Jamie Carragher sérfræðingur Sky Sports urðar yfir Antony og Andre Onana leikmenn Manchester United, ástæðan er hegðun þeirra eftir tap gegn Crystal Palace í gær.

Þegar þeir félagar gengu af velli eftir 4-0 tapið héldu þeir fyrir munninn og ræddu við Mason Mount.

„Farið bara af vellinum,“ sagði Carragher.

„Talandi og hvíslandi fyrir aftan höndina, líklega að ræða um leikmenn eða eitthvað. Mögulega um upplegg þjálfarans. Haldið kjafti og farið inn.“

Jamie Carragher on Antony talking to Mount and Onana at full time: “Just get off the pitch! Talking and whispering behind your hand?! You’ve been awful! He’s probably talking about one of the players, or somebody else, or the set-up or the managers. Just shut up and get in.… pic.twitter.com/5qcnaZWq6c

— MUFC Scoop (@MUFCScoop) May 6, 2024