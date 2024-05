Carragher fékk sér átta bjóra í vinnunni í gær – Tók svo stórkostlegt viðtal

Jamie Carragher var settur í nýtt hluverk hjá CBS í gær þegar fjallað var um leik Dortmund og PSG í Meistaradeildinni.

Carragher var sendur í það að vera stuðningsmaður Dortmund, sat hann með hörðustu stuðningsmönnum félagsins í gula veggnum.

Celebrating the Fullkrug goal in the yellow wall! #BVBPSG #ChampionsLeague pic.twitter.com/TbdfwPrHvb

— Jamie Carragher (@Carra23) May 1, 2024