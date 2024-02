Forseti Barcelona grátbiður Xavi um að hætta við að hætta

Joan Laporta forseti Barcelona grátbiður nú Xavi um að taka eitt tímabil í viðbót sem þjálfari félagsins.

Barcelona hefur verið að spila vel undanfarnar vikur eftir að greint var frá því að Xavi ætlaði að hætta í sumar.

Xavi og félagið samdi um starfsflok hans á dögunum og á hann að hætta eftir tímabilið.

Nú vill Laporta og stjórn félagsins fá Xavi til að taka eitt ár í viðbót.

Barcelona varð spænskur meistari á síðustu leiktíð en nú vonast félagið til þess að Xavi sé klár í að hætta við að hætta.

