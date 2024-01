Styður Barton og gerir grín að konunni sem flúði land vegna hans – Myndband

„Ég fór ekki úr húsi á föstudag og nú er ég komin erlendis. Netníð hefur bein áhrif á öryggi þitt og hvernig þér líður í hinu raunverulega lífi. Ég vil að fólk átti sig á hvað haturðsorðræða er, hvernig áhrif kynþáttaníð og kynjamismunum hefur.“

Barton svaraði henni fullum hálsi.

„Ég beið eftir að þú spilaðir fórnarlambs-kortinu,“ skrifar hann á X (áður Twitter).

„Fyrirgefðu elskan en þú ert glötuð í fótboltaumfjöllun. Þú veist ekkert um karlafótbolta. Það eru allir að hlæja að þér, ekki bara ég.“

Talið er að bæði Aluko og Ward muni höfða mál gagnvart Barton.

Kenny kom honum hins vegar til varnar á samfélagsmiðlum í gær þar sem hann hermdi eftir Aluko. Hann er í fríi í Mexíkó en sagðist hafa flúið þangað út af áreiti á Instagram.

Myndband af þessu er hér að neðan.

I’ve had to get away to Mexico 😉🇲🇽 pic.twitter.com/SgKTdLU4Ig

— Paddy Kenny (@paddykenny17) January 17, 2024