Henderson brosti sínu breiðasta þegar hann losnaði frá Sádí – Sjáðu myndbandið

Jordan Henderson brosti sínu breiðasta þegar hann mætti til Amsterdam áðan og er hann nú á leið í læknisskoðun hjá Ajax.

Ensk götublöð halda því nú fram að Henderson hafi aldrei fengið borgað laun frá Al-Ettifaq á meðan hann var leikmaður féalgsins.

Henderson hefur rift samningi sínum í Sádí og samþykkti að félagið þyrfti ekki að gera upp við sig.

Jordan Henderson has arrived in Amsterdam to complete his Medical with Ajax 🚨 pic.twitter.com/WZcXEU66L3

— Sky Sports Football (@SkyFootball) January 18, 2024