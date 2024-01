Fabrizio Romano færir fréttir af Hákoni Rafni – 300 milljón króna tilboð frá Englandi

Aston Villa og FC Kaupmannahöfn hafa bæði lagt fram tilboð í Hákon Rafn Valdimarsson, landsliðsmarkvörð Íslands. Það er Fabrizio Romano, sá virtasti er kemur að félagaskiptamálum, sem segir frá þessu.

Hákon er á mála hjá Elfsborg í Svíþjóð og var frábær á síðustu leiktíð. Þá virðist sem hann sé búinn að klófesta stöðu aðalmarkvarðar í íslenska landsliðinu.

Romano segir frá því að tilboð Villa hljómi upp á 2 milljónir evra en tilboð FCK upp á 1,7 milljónir evra.

Einnig kemur fram að fjöldi liða sé á eftir Hákoni, sem er fæddur árið 2001. Hann gæti þurft að taka stóra ákvörðun á næstunni.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2024