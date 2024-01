Sádar bauluðu hressilega á leikmann Real Madrid í gær – Hann neitaði svo að gera þetta eftir leik

Það var baulað hressilega á Toni Kroos, leikmann Real Madrid, í úrslitaleik spænska Ofurbikarsins í gær.

Real Madrid vann 4-1 sigur á Barcelona í leiknum en hann fór fram í Sádi-Arabíu.

Kroos er ekki sá vinsælasti í landinu eftir að hann gagnrýndi leikmenn í sumar sem færu í deildina þar á besta aldri.

Fjöldi stjarna hefur haldið til Sádí undanfarið. Kroos sagðist skilja eldri leikmenn en ekki þá sem væru á hátindi ferilsins.

Fyrir þetta uppskar Kroos mikið baul í leiknum og eftir hann.

Eftir leik fengu allir leikmenn Real Madrid bol. „Meistarar,“ stóð aftan á honum en það var einnig texti á arabísku. Kroos var sá eini sem fór ekki í bolinn.

Valverde laughing at Kroos getting booed by the crowd 😂 pic.twitter.com/Ympzawkx1O

— WolfRMFC (@WolfRMFC) January 15, 2024