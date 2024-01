Orðrómur um Martial ekki réttur

Orðrómur um að Marseille í Frakklandi sé á eftir Anthony Martial framherja Manchester United er ekki réttur.

Fabrizio Romano segir frá því að franska félagið hafi ekki áhuga á franska framherjanum.

Martial má fara frá United í janúar en samningur hans rennur út næsta sumar og verður ekki endurnýjaður.

Martial hefur aldrei náð flugi hjá United en hann kom til félagsins fyrir rúmum 8 árum síðan.

Fá félög virðast hafa áhuga á framherjanum sem gæti klárað tímabilið á Old Trafford áður en hann heldur annað.

🔵⚪️⛔️ Anthony Martial has never been discussed as an option for Olympique Marseille. Club didn't reject anything as negotiations never took place.

The situation around Martial remains quiet so far.

More: no talks taking place over new deal with Man United. pic.twitter.com/wihOkv0qb3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2024