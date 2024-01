Riftir í Þýskalandi og heldur til Tyrklands

Leonardo Bonucci er á leið til Fenerbahce í Tyrklandi. Hann kemur frá þýska félaginu Union Berlin.

Bonucci samdi við Union fyrir þessa leiktíð og tók þátt í Meistaradeildarævintýri liðsins en það spilaði í riðlakeppninni fyrir áramót.

Nú hefur reynsluboltinn hins vegar fengið samningi sínum rift og heldur til Fenerbahce.

Bonucci er goðsögn hjá Juventus, þar sem hann spilaði lengst af, en hann lék líka eitt tímabil með AC Milan.

🚨🟡🔵 Leonardo Bonucci to Fenerbahçe, here we go! Agreement in place for termination of the contract at Union Berlin.

Bonucci will join Fenerbahçe as free agent on short terms contract valid until June 2024.

Bonucci will travel to Istanbul tomorrow.@TurkishAirlines ✈️🇹🇷 pic.twitter.com/3AttZ00sUr

