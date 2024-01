Veður í Bruno og sakar hann um hræðilega dýfu – Sjáðu hvað gerðist

„Þetta er hræðilegt að sjá, þetta er ekki bara Fernandes því við höfum séð nokkrar svona undanfarið,“ segir Danny Murphy um vítið sem Bruno Fernandes fékk í sigri Manchester United í gær.

Manchester United er komið áfram í enska bikarnum eftir sigur á Wigan sem leikur í C-deildinni á útivelli í gær. Diogo Dalot skoraði eina markið í fyrri hálfleik en hann lagði knöttinn þá snyrtilega í netið.

Bruno fernandes this is so embarrassing Imagine this is been your captain pic.twitter.com/oX56XBKpSR

Eina mark United í síðari hálfleik kom svo frá Bruno Fernandes af vítapunktinum en hann fiskaði spyrnuna sjálfur.

„Það er nánast enginn snerting, hvernig dómgsælan virkar í dag þá er þetta gefið sem vítaspyrna.“

„Það er eins og við séum að hvetja leikmenn til að detta.“

Flestir eru á því að þetta hafi verið dýfa en sumir hrósa Bruno fyrir málið.

☑️ “He’s dived, he’s won the penalty, done his job for the team & scored it…”

👀 “It will never stop. Has he dived? Yes. Has he won his team a penalty? Yes.”

Jason Cundy defends Bruno Fernandes after winning a penalty v Wigan pic.twitter.com/QyP7HAUfkA

— talkSPORT (@talkSPORT) January 8, 2024