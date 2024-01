Þungt högg í maga Liverpool

Trent Alexander-Arnold meiddist á hné í síðasta leik Liverpool gegn Arsenal og verður frá næstu vikur.

Félagið segir frá þessu í yfirlýsingu.

Þetta er högg fyrir Liverpool en Trent var til að mynda frábær fyrir Liverpool í leiknum gegn Arsenal. Þá sló liðið Skytturnar úr enska bikarnum með 0-2 sigri á útivelli og átti bakvörðurinn stóran þátt í fyrra markinu.

Trent Alexander-Arnold will be sidelined for 'a few weeks' due to a knee injury, assistant manager Pepijn Lijnders has confirmed 🗣️

