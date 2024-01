Nýliðarnir fá öflugan liðsstyrk í fallbaráttunni

Ben Brereton Díaz er genginn í raðir Sheffield United á láni frá Villarreal.

Þetta var staðfest í dag en Brereton Diaz kemur til með að reyna að hjálpa Sheffield United í fallbaráttu ensku úrvalsdeildarinnar.

Sóknarmaðurinn er fæddur og uppalinn á Englandi en er með síleskan ríkisborgararétt og spilar fyrir landsliðið þar.

Brereton gekk í raðir Villarreal í sumar frá Blackburn en var í aukahlutverki á Spáni og er mættur aftur til Englands í bili.

Sheffield United er á botni ensku úrvalsdeildarinnar með aðeins 9 stig eftir 20 leiki.

Welcome, Ben. 🇨🇱

Ben Brereton Díaz signs on loan from Villarreal CF until the end of the season.

— Sheffield United (@SheffieldUnited) January 5, 2024