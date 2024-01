Arsenal verður ekki í aðalbúningi sínum á heimavelli gegn Liverpool

Arsenal mun spila í alhvítum treyjum gegn Liverpool í FA bikarnum um helgina.

Skytturnar taka á móti lærisveinum Jurgen Klopp í 64-liða úrslitum keppninnar á sunnudag en verða þó ekki í sínum hefðbundna aðalbúning.

Það er vegna átaksins „Ekki meira rautt (e. No more red)“ gegn hnífaglæpum í London.

Arsenal hefur gert þetta undanfarin tvö tímabil á þessu stigi FA bikarsins, fyrst gegn Nottingham Forest og svo Oxford.

Hér að neðan má sjá treyjurnar sem Arsenal notar á sunnudag.

When we can stop worrying about where we can walk, we can start dreaming about where we can go.

No More Red ⚪⚪⚪​

Join the team at https://t.co/hAJ1DZfmxA pic.twitter.com/cjxx3Shgci

— Arsenal (@Arsenal) January 4, 2024