Héldu hreinu í fyrsta sinn á tímabilinu – Spilað 20 deildarleiki

Eina leik kvöldsins í ensku úrvalsdeildinni var að ljúka en spilað var á London Stadium, heimavelli West Ham.

Brighton kom þar í heimsókn í grannaslag í London og má segja að gestirnir hafi verið töluvert betri.

Brighton fékk góð færi til að komast yfir í viðureigninni en inn vildi boltinn ekki.

West Ham ógnaði marki Brighton lítið og tókst heldur ekki að skora og markalaust jafntefli niðurstaðan.

Þetta var í fyrsta sinn á tímabilinu sem Brighton heldur hreinu en liðið var að spila sinn 20. leik í vetur.

Brighton keep their first clean sheet of the season ⛔️ #WHUBHA pic.twitter.com/VrhmyKLscq

— Premier League (@premierleague) January 2, 2024