Settu markmanninn inná sem skoraði stórbrotið og mikilvægt mark – Sjáðu ótrúlegt myndband

Ótrúlegt atvik átti sér stað í skosku annarri deildinni fyrir helgi er Airbroath spilaði gegn Raith Rovers.

Það er ekki mikil breidd í hóp Airbroath sem ákvað að skella markmanninum Ali Adams í framlínuna í seinni hálfleik í stöðunni 2-0 fyrir Raith Rovers.

Adams er eins og áður sagði markmaður en stuttu eftir að hafa komið inná skoraði hann stórbrotið mark til að minnka muninn í 2-1.

Airbroath fékk svo vítaspyrnu áður en flautað var til leiksloka og úr henni skoraði Leighton McIntosh til að tryggja dýrmætt stig.

Markið umtalaða má sjá hér.

Arbroath had an injury and had to bring on sub goalkeeper Ali Adams outfield.

Minutes later, he does this… pic.twitter.com/4G56rz3U10

— Henry Moeran (@henrymoeranBBC) December 30, 2023