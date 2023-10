Sjáðu myndband af ótrúlegum stuðningsmönnum FC Kaupmannahafnar í kvöld

Stuðningsmenn FC Kaupmannahafnar eru magnaðar og það sýndi sig vel í kvöld.

Liðið tekur á móti Bayern Munchen í Meistaradeild Evrópu í leik sem nú stendur yfir í riðlakeppninni.

Aðdáendur FCK voru mættir löngu fyrir leik að syngja og tralla en meðfylgjandi myndband er frá því meira en tveimur tímum fyrir leik.

Orri Steinn Óskarsson er á mála hjá FCK en er ekki í byrjunarliði í kvöld.

More than 2 hours to kickoff 🔊⚪️🔵#UCL #fcklive pic.twitter.com/aqC92m9OrK

— F.C. København (@FCKobenhavn) October 3, 2023