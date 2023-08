Nýliðarnir fá bakvörð á láni frá Leicester

Nýliðar Sheffield United í ensku úrvalsdeildinni hafa fengið vinstri bakvörðinn Luke Thomas á láni frá Leicester.

Hinn 22 ára gamli Thomas hefur ekkert spilað með Leicester í B-deildinni á þessari leiktíð og er lánaður til Sheffield United út þessa leiktíð.

Kappinn vonast til að fá meiri spiltíma þar á þessu tímabili og er þetta einnig tækifæri til að spila í úrvalsdeildinni.

Sheffield United hefur verið í bakvarðavandræðum vegna meiðsla og því kærkomið að fá Thomas.

Sheffield United er án stiga eftir þrjár umferðir í úrvalsdeildinni.

Welcome to United, Luke Thomas! ⭐️⚔️

The defender joins on a season-long loan from Leicester City.#SUFC 🔴

— Sheffield United (@SheffieldUnited) August 31, 2023